

عقدت اللجنة السعودية الكورية المشتركة اجتماعاتها للدورة الـ19 في الرياض أمس، برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ووزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ واه. وجاءت الاجتماعات بالتزامن مع استعداد المملكة لاستضافة مجموعة العشرين، وقال التويجري «الاجتماعات تؤكد التعاون الوثيق بيننا، حيث يُعد حضور 80 مشاركًا من كيانات متنوعة من كلا الجانبين لمناقشة وتطوير أكثر من 21 مجالًا من مجالات التعاون أمرا واعدا للغاية». مجالات من أبرز المجالات التي تطرقت لها الاجتماعات تقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية، والصحة والأدوية، والتعليم والتطوير، والثقافة والسياحة، والطاقة، والإسكان والبنية التحتية، والطيران والأقمار الصناعية، والملكية الفكرية والإعلام. وشهد الاجتماع توقيع اتفاقية بين جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) والمعهد الكوري لهندسة وتقنيات السيراميك (KICET) في مجال كفاءة الطاقة. ثناء قالت الوزيرة كيونغ واه «يأتي هذا الاجتماع امتدادًا لاجتماع اللجنة المشتركة الـ18 في سيول قبل عامين، ويشرفني أن أشارك مرة أخرى في رئاسة الجانب الكوري في اجتماع اللجنة الـ19 هذه المرة». يذكر أنّ اللجنة السعودية الكورية المشتركة قد انطلقت قبل أكثر من 20 عامًا، من خلال اجتماعات تقام كل عامين، كان آخرها في أكتوبر 2017. asf مجالات التعاون تقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية الصحة والأدوية التعليم والتطوير الثقافة والسياحة الطاقة الإسكان والبنية التحتية الطيران والأقمار الصناعية الملكية الفكرية والإعلام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 80 مشاركا و21 مجالا في اجتماعات اللجنة السعودية الكورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.