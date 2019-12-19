أشار مدير شركة ماك للأبحاث محمد علي كولات إلى أن آخر استطلاع رأي أجرته شركته أكد أن ما نسبته 25% من الناخبين الذين صوتوا لصالح النظام الرئاسي سيصوتون ضد نظام الحكم هذا في حال أعيد الاستفتاء.
أغلبية بسيطة
حازت تعديلات دستورية طرحها حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية على أغلبية بسيطة في استفتاء 16 أبريل 2017 انتقلت بموجبه تركيا من نظام الحكم البرلماني المعمول به منذ تأسيس الجمهورية إلى نظام الحكم الرئاسي.
أكد استطلاع الرأي لشركة ماك أن نصف ناخبي حزب العدالة والتنمية يعتقدون أن شرط 51% من أصوات الناخبين اللازم لفوز المرشح بمنصب رئيس الجمهورية في نظام الحكم الرئاسي هو شرط خطأ، وسيلحق الضرر بالحزب الحاكم مستقبلا.
حزب أوغلو
أكدت شركة الأبحاث التي أعدت استطلاع الرأي أنه من غير الممكن حاليا قياس أصوات الناخبين الداعمين لرئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، الذي أسس الأسبوع الماضي حزب المستقبل، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، الذي سيطلق حزبه قريبا، لكنها أشارت إلى أن الاستبيان لاحظ وجود ما نسبته 25% من المصوتين لحزب العدالة والتنمية في انتخابات 24 يونيو 2018 لم يتخذوا قرارا لأي حزب سيعطون صوتهم في الانتخابات المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع التأييد للعدالة والتنمية ونظامه الرئاسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.