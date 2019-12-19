الجيش الليبي يتقدم ويغنم أسلحة و آليات للوفاق

أعلن عضو شعبة الإعلام الحربي التابع للجيش الوطني الليبي، المنذر الخرطوش أمس، أن قوات الجيش تحرز تقدمات جديدة في عدة مناطق في العاصمة طرابلس، مشيرا إلى غنيمة آليات وأسلحة وخسائر كبيرة في صفوف مسلحي حكومة الوفاق.

وأضاف الخرطوش أن اللواء 73 مشاة سجل تقدما ممتازا مساء الثلاثاء في عدة نقاط معلومة بمنطقة لأصفاح، مؤكدا أن الكتائب المسلحة التابعة لحكومة الوفاق حاولت استرجاع المراصد بهجوم مسائي انتهى بخسائر كبيرة في صفوفها وغنم آليات وأسلحة منها.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، أعلن ليل الثلاثاء عن تقدم الجيش الليبي على أكثر من محور في العاصمة طرابلس، وأوضح أن المعركة الآن على تخوم طرابلس، وتابع «أن العاصمة كما يعرف الجميع كبيرة والجيش الليبي يخوض معركة دقيقة مع ميليشيات وسط مناطق آهلة بالسكان»، ما قد يستغرق وقتا، إلا أنه أكد تراجع قوات الوفاق.

يذكر أن الجيش الليبي سيطر الثلاثاء بشكل كامل على جسر الزهراء جنوب طرابلس، بعد فرار الميليشيات المسلحة، عقب معارك عنيفة مع قوّات الجيش، فيما أظهر مقطع فيديو متداول اللحظات الأولى لدخول الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي إلى محور جسر الزهراء بعد هروب جماعي لعناصر الميليشيات.

وقال مصدر عسكري ميداني، إن قوات الجيش تخوض معارك عنيفة مع مسلّحي قوات الوفاق، وتتقدم بشكل مستمر على أكثر من جبهة، أبرزها محورا صلاح الدين واليرموك وكذلك الساعدية.