خادم الحرمين يبحث مع وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تطورات المنطقة

الرياض(وكالات) بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ووزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية كانج كيونج واه، أمس العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» أن الملك سلمان استعرض مع الوزيرة الكورية تطورات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.كما تم تطرق اللقاء إلى أعمال اللجنة السعودية-الكورية، بما في ذلك المبادرات في مختلف القطاعات مثل الصناعة والتكنولوجيا والصحة والتدريب والبنية التحتية، مع التركيز على نقل المعرفة وتطوير رأس المال البشري ومنظومة البحث والتطوير.

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