الحريري: لن أشكّل حكومة لبنان المقبلة.. و4 «مرشحين» لخلافته

بيروت (وكالات)

أعلن رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، أمس، أنه لن يكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة في لبنان، عشية استشارات مخصصة لتكليف شخصية تأليف الحكومة، وسط انقسام سياسي حاد ومطالبة المتظاهرين بحكومة اختصاصيين.

وقال الحريري في بيان: «لما تبين لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن أنني لن أكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة»، مؤكداً في الوقت ذاته توجهه للمشاركة في الاستشارات المقررة اليوم بعد تأجيلها مرتين.

وفي حين لم تستبعد مصادر مطلعة تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة للمرة الثالثة، بسبب عدم وجود توافق على بديل للحريري، طُرحت على الساحة السياسية، أمس، أسماء جديدة، كمرشحين محتملين لخلافته في رئاسة الحكومة، ومن بينهم السفير اللبناني السابق لدى الأمم المتحدة نواف سلام، والخبير في صندوق النقد الدولي رائد غياض، والنائب فؤاد مخزومي، والوزير السابق خالد قباني.

غير أن تقارير إخبارية، أشارت إلى ضعف فرص كل من نواف سلام وفؤاد مخزومي؛ لأن الأول ترفضه ميليشيا «حزب الله»، والثاني يرفضه سعد الحريري، وهو ما يصب في مصلحة قباني وغياض.

ومن جانبها، اعتبرت الباحثة اللبنانية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، حنين غدار، أن تحركات المسؤولين اللبنانيين الأخيرة، تدل على فاعلية «الضغوط الدولية الموجهة»، متناولةً التطورات على مستوى تأليف الحكومة. وأشارت غدار، في شهادة أدلت بها أمام الكونجرس الأميركي، إلى جانب السفير الأميركي السابق لدى لبنان جيفري فيلتمان، إلى أن رهن المجتمع الدولي مساعداته بإجراء إصلاحات حقيقية، وحزمة العقوبات الأميركية على داعمي ميليشيا «حزب الله»، وشخص «مقرّب» من وزير خارجية تصريف الأعمال جبران باسيل، وزيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية، ديفيد هيل، إلى لبنان، من شأنها التأثير على مسار الأحداث. ووصل ديفيد هيل إلى بيروت، أمس، في مهمة استثنائية، موفداً من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، للاطلاع على الأوضاع منذ اندلاع الاحتجاجات في لبنان، والتغييرات التي أحدثتها على المعادلة السياسية.

ولفتت غدار، إلى طرح اسمي نواف سلام، والخبير في صندوق النقد الدولي رائد غياض، قائلةً: «إذا تخلت الولايات المتحدة وأوروبا عن تأييد الحريري، فقد تنظر الطبقة السياسية إلى تقديم تنازل، بدلاً من المخاطرة بإفلاس لبنان».

ولفتت إلى أن واشنطن امتنعت عن تأييد حضور باسيل في أي حكومة جديدة، وهو ما يؤكده قول «هيل»، إنه سيستثني باسيل من سلسلة لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين.

إلى ذلك، طوّقت قوى الأمن بالعوائق الإسمنتية طرقاً فرعية مؤدية إلى ساحات التظاهر الرئيسية في وسط بيروت، أمس، بعد تكرار أعمال شغب وصدامات مع القوى الأمنية، على وقع حركة الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ شهرين. وتأتي هذه الإجراءات في ظل انقسام سياسي حاد، وعشية موعد استشارات يجريها رئيس الجمهورية، ميشال عون، مع الكتل النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة، بعد تأجيل الموعد مرتين، جراء تعثّر التوافق على مرشح.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الأمن وضعت عوائق إسمنتية مستطيلة الشكل، على مداخل عدد من الطرق الفرعية التي تؤدي إلى ساحة رياض الصلح ومحيطها، وهي الطرق التي عادة ما يسلكها مناصرو «حزب الله»، وحركة أمل للوصول إلى ساحات التظاهر، والتصادم مع المتظاهرين أو مع القوى الأمنية، على غرار ما جرى ليلتي السبت والاثنين الماضيين.

وقال ضابط في وسط بيروت، لم يكشف عن اسمه: «إن الهدف من هذه الإجراءات حماية ساحات التظاهر، وضمان عدم تشتّت قوات الأمن إلى مجموعات في حال تجدد الصدامات، وهو ما يُمكنها من السيطرة بدرجة أكبر على الوضع الأمني».

مواجهات النبطية

وبينما شهد وسط بيروت هدوءاً نسبياً، أمس، هاجم عشرات الشبان من مناصري حركة «أمل» خيماً للمعتصمين في قرية كفرمان المحاذية لمدينة النبطية جنوباً، حسبما أكد شاهد عيان، وأحرق مجهولون شجرة ميلاد وضعها المتظاهرون في مدينة طرابلس شمالاً.

شغب في طرابلس ومسيرة بالشموع رفضاً للطائفية

شهدت مدينة طرابلس شمال لبنان، فجر أمس، أعمال شغب، حيث أقدم مجهولون على إحراق شجرة الميلاد في المدينة، والاعتداء على مكتب مفتي طرابلس والشمال، فيما انطلقت مسيرة بالشموع تحت عنوان «لا للطائفية» من ساحة ساسين في الأشرفية مروراً بجسر الرينج وساحة الشهداء وصولاً إلى ساحة النجمة في بيروت.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، أن عدداً من المجهولين أحرقوا شجرة الميلاد عند دوار النيني وسط طرابلس، وحطموا محتويات غرفة أمن مكتب مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، ثم عمدوا إلى إحراقها. وتتزامن المسيرة الرافضة للطائفية مع أنباء تتردد عن إرجاء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الوزراء والمقرر لها اليوم، لما بعد عطلة الميلاد.

وفي السياق ذاته، أبدى المكتب الإعلامي في دار الفتوى استهجانه لما يصدر عن بعض اللبنانيين من اتهامات وعبارات لا تليق بمكانة دار الفتوى، مؤكداً رفض «كل أبواق الفتنة».