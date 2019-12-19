غريفيث يبحث في الرياض خطوات دفع سلام اليمن

عقيل الحلالي (صنعاء)

بدأ المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس، في الرياض مباحثات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية والأحزاب السياسية بشأن الخطوات المقبلة في عملية السلام المتعثرة في اليمن. وقال غريفيث في بيان على «تويتر» إن لقاءاته في الرياض مع المسؤولين اليمنيين استكمال لمشاوراته التي أجراها الاثنين الماضي في صنعاء مع زعيم الميليشيات الحوثية الانقلابية بشأن «الخطوات المقبلة في عملية السلام، بما يتضمن تنفيذ اتفاقية تبادل المحتجزين».

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن وزير الخارجية محمد الحضرمي التقى غريفيث وناقش معه «جهود تعزيز مسار السلام وتقييم اتفاق استوكهولم بعد مرور عام على انتهاء مشاورات السويد»، مشيرة إلى أن الحضرمي جدد موقف الحكومة اليمنية الداعم للسلام والتوصل لحل شامل ومستدام للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الأساسية الثلاث.

وأكد الحضرمي أن «المسار الوحيد للسلام في اليمن عبر الأمم المتحدة»، لافتاً إلى أن «استمرار تعنت الحوثيين في تنفيذ التزاماتهم وفقا لمقتضيات اتفاق السويد يؤكد حقيقة عدم جديتهم وعدم رغبتهم في السلام».

وشدد الوزير اليمني على ضرورة «كسر الجمود وإنجاز خطوات ملموسة على الأرض خصوصاً فيما يتعلق باتفاق الحديدة وضرورة إلزام الحوثيين بالانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة وفقا للاتفاق» الذي تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2018.وقال إن «تنفيذ اتفاق الحديدة هو مفتاح المضي قدما للمشاورات القادمة للسلام».

من جانبه، أكد المبعوث الأممي مواصلة جهوده لتحقيق السلام الدائم والشامل في اليمن «الذي أصبح بحاجة إلى الحل السياسي أكثر من أي وقت مضى»، لافتاً إلى بعض الخطوات التي تحققت خاصة ما يتصل بعائدات ميناء الحديدة «حيث يجري العمل على وضع آلية لصرف مرتبات الموظفين».

وفي اليمن، عقدت لجنة إعادة الانتشار المشتركة التي ترأسها الأمم المتحدة في الحديدة، أمس الأربعاء، لقاءها السابع بمشاركة ممثلي طرفي الصراع (الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي).

وعقد اللقاء على متن السفينة الأممية المتواجدة في المياه الإقليمية قبالة سواحل مدينة الحديدة الميناء الاستراتيجي على البحر الأحمر والخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي.ويناقش اللقاء، الذي يستمر يومين، الخطوات العملية لمفهوم إعادة الانتشار للمرحلتين الأولى والثانية، وفتح الممرات الإنسانية، وإحلال قوات أمن وخفر السواحل الأساسيين بدلاً من ميليشيات الحوثي.