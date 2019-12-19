بورصة «مرشحين» في بغداد.. والشارع يريد «مستقلاً»

هدى جاسم ووكالات (بغداد)

عشية انتهاء المهلة الدستورية، لاختيار رئيس وزراء عراقي جديد، اليوم، هدأت «بورصة» الأسماء المرشحة في العاصمة العراقية، لتستقر ثلاثة أسماء على طاولة مفاوضات الكتل السياسية، إضافة إلى رابع يقدم نفسه ناطقاً باسم الشعب، الذي يرفض أي شخصية مرتبطة بنظام الأعوام الـ16 الماضية.

ومنذ موافقة مجلس النواب، في الأول من ديسمبر الحالي، على استقالة حكومة عادل عبدالمهدي، بدأت بورصة السياسة تتداول أسماء عدة، بعضها كان جديداً، وأخرى كانت أوراقاً محروقة لاستبعادها.

لكن ثلاثة أسماء طرحت مؤخراً في «المزاد»، هي: وزير التعليم العالي قصي السهيل، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي.

وكانت مصادر سياسية عدة، أشارت في وقت سابق إلى أن قوى خارجية تسعى إلى فرض اسم السهيل على الكتل السياسية السنية، كمرشح أوحد لإيصاله إلى رئاسة الحكومة.

والسهيل عضو سابق في تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وانضم في ما بعد إلى كتلة دولة القانون، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وإن كانت حظوظ السهيل مرتفعة في الساعات الأخيرة، إلا أن كون المشاورات في العراق كصندوق أسرار تخرج منه المفاجأة في الوقت بدل الضائع، يجعل من الصعب التكهن بشكل نهائي.

فالأسبوع الماضي، كان الاسم الأكثر تداولاً هو السوداني، الذي أعلن استقالته من حزب الدعوة وكتلة دولة القانون التي ينتمي إليها أيضاً، لكن أسهمه تراجعت بين ليلة وضحاها، من دون معرفة الأسباب.

المادة 81

وأكدت مصادر مقربة من المرجعية الدينية العراقية العليا، أن السوداني حاول مقابلة علي السيستاني، لكنه لم ينجح في ذلك، وهو ما اعتبره البعض «فيتو».

لكن المرجعية أعلنت سابقاً، عدم مشاركتها في أي مشاورات أو مفاوضات، وسحب يدها من مباركة أي اسم يطرح، خلافاً للسنوات الـ16 الماضية، حين اضطلعت بدور حاسم غير مباشر في رسم المسار السياسي للبلاد.

ويبقى اسم الكاظمي داخل درج رئيس الجمهورية، برهم صالح، الذي «يراهن على اللحظات الأخيرة» لتقديم مرشحه، وهو ما يضمنه له الدستور، وفق مصادر سياسية.

لكن الصعوبة، تكمن في أن الكاظمي محسوب على الولايات المتحدة، وهو ما يجعل من الصعب أن يحظى بموافقة طهران، إلا في حال تسوية.

وفي حال انعدام التوافق، يبقى الخيار الدستوري أن يصبح صالح رئيساً للوزراء بحكم الأمر الواقع، في حالة الفراغ، لمدة 15 يوماً، وفق المادة 81 من الدستور، على أن يكلف خلالها مرشحاً جديداً.

وفي الجهة المقابلة، قدم النائب الليبرالي، فائق الشيخ علي، المعروف بانتقاده للفساد المستشري في مفاصل الدولة، ترشيحه رسمياً إلى رئيس الجمهورية.

وقال الشيخ علي، في كتاب ترشحه، الذي نشره على «تويتر»: «أتقدم إلى فخامتكم بالترشح لتكليفي تشكيل حكومة مهنية متخصصة غير متحزبة بعيدة عن المحاصصة».

ويعتبر الشيخ علي نائباً مثيراً للجدل، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اشتهر بتغريداته التي تتضمن كثيراً من التلميحات ضد سياسيين من خصومه، وسبق أن رفع البرلمان الحصانة عنه بتهمة «تمجيد البعث».

«لعبة شطرنج»

ويقدم الشيخ علي نفسه مرشحاً باسم الشارع، الذي يبقى حكماً في العملية السياسية، ويشترط أن يكون رئيس الوزراء الجديد مستقلاً، ومن غير المضطلعين بأي دور سياسي منذ 2003. ووصلت الأسماء إلى ساحة التحرير المركزية للاحتجاجات في وسط العاصمة بغداد.

وقال حسين علي، البالغ من العمر 23 عاماً: «إن السوداني والسهيل لا يمثلاننا، وأنا كمواطن عراقي أرفضهما، وساحة التحرير ترفضهما».

وأضاف: «إن ما تقوم به السلطة هي أنها تبدل المناصب للأشخاص أنفسهم في الحكم، وكأنها لعبة شطرنج». وتبقى المعضلة مسألة الكتلة النيابية الأكثر عدداً في البرلمان، ومفهوم الكتلة الأكبر هو الائتلاف الذي يضم أكبر عدد من النواب بعد الانتخابات، وليس بالضرورة أن يكون التحالف الفائز بأكبر عدد من المقاعد بعد الاقتراع.

ولم تكن الكتلة الأكبر واضحة، بعيد الانتخابات التشريعية في مايو 2018، وجاءت تسمية عبدالمهدي رئيساً للوزراء حينها، بتوافق سياسي جرى خلال ساعات، بعيد انتخاب صالح رئيساً للجمهورية.

غير أن المهمة اليوم صعبة، على أي مرشح ينال ثقة البرلمان، ويكون قادراً على تلبية مطالب الشارع وسحب المحتجين، بعد أكثر من شهرين من التظاهرات، التي أسفرت عن مقتل نحو 530 شخصاً، وإصابة أكثر من 20 ألفاً بجروح.

إلى ذلك، أكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، النائب صادق السليطي، أمس، أن 170 نائباً سلموا الرئيس برهم صالح، مواصفات رئيس الوزراء المقبل.

وقال السليطي: «إن حراكاً نيابياً ضم 170 نائباً من كتل مختلفة، سلّم بكتاب رسمي لرئيس الجمهورية، مواصفات وآلية اختيار رئيس الوزراء المقبل».

وأوضح السليطي: أن «كتلة سائرون هي الكتلة الأكبر بالتوافق بين الكتل»، مشيراً إلى أن «كتلة سائرون قدمت بكتاب رسمي إلى رئاسة الجمهورية، أن يكون المرشح مستقلاً ومرضياً لساحات التظاهر».

البرلمان: ذي قار «منكوبة».. والأكراد يرفضون «قانون الانتخابات»

صوّت البرلمان العراقي، أمس، على قرار يعتبر منطقة ذي قار جنوبي البلاد، محافظة منكوبة، من جراء تردي الخدمات وتداعيات المظاهرات، فيما انسحب النواب الأكراد من جلسة التصويت على قانون الانتخابات العراقية، اعتراضاً على حقوق مزدوجي الجنسية، وذلك بعد أن أكد نواب وجود اتفاق على تأجيل المادتين 15 و16 من قانون الانتخابات، والمضي قدماً في إقرار الفقرات الأخرى. ويأتي إدراج ذي قار ضمن المناطق المنكوبة في العراق، بعدما شهدت المحافظة احتجاجات عارمة، تطالب بمحاربة الفساد، ورحيل الطبقة السياسية الحاكمة، وهو ما أسفر عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى.

وبموجب القرار، الذي صوّت عليه مجلس النواب العراقي، تعهدت السلطات بمعالجة الجرحى، فضلاً عن إحداث وظائف ودعم الإسكان، ومعالجة مشكلة الكهرباء.

وفي وقت سابق، قدر مكتب مفوضية حقوق الإنسان في ذي قار، إجمالي ضحايا مظاهرات ذي قار بين 1 أكتوبر و10 ديسمبر، بـ98 قتيلاً، وأكثر من 2650 جريحاً، فيما اعتقل قرابة 500 متظاهر.

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الإفراج عن 2700 معتقل

أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، «إطلاق سراح 2700 موقوف من المتظاهرين حتى اليوم». ولفت في بيان إلى أنه يجري التحقيق مع «نحو 107 موقوفين عن الجرائم المنسوبة لهم ‏وفق القانون»، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

إلى ذلك، أكد وزير الداخلية العراقي، ياسين الياسري، أمس، اعتقال 8 أشخاص ارتكبوا انتهاكات بحق المتظاهرين في ساحتي الخلاني والوثبة، من ضمنهم امرأة، لافتاً إلى أن عمليات الاعتقال تمت وفق مذكرات قبض صادرة من قاضي التحقيق.

وجاء ذلك خلال اجتماع للجنة حقوق الإنسان، برئاسة أرشد الصالحي، رئيس اللجنة، وبحضور جميع أعضاء اللجنة ورئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان وعدد من المفوضين، حيث عقدوا اجتماعاً مع خلية الأزمة أمس الأول.