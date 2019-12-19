تغريـدات خليجية: «قمة الضرار»

عواصم (الاتحاد، وكالات)

غرّد مسؤولون خليجيون، أمس، عن لقاء كوالالمبور، الذي يعقد خلال الفترة بين 18 و21 ديسمبر الجاري، بمشاركة تركيا وماليزيا وقطر وإيران، علاوةً على وفد من حركة «حماس»، بمشاركة رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، ونشر المسؤولون على حساباتهم في «تويتر» تغريدات، تحت وسم: «قمة الضرار»، أكدوا فيها فشل الاجتماع، بسبب غياب السعودية عنه.

وأشار وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى «تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على أهمية العمل المشترك، ضمن إطار منظمة التعاون الإسلامي، بعكس من حاول السيطرة عليها، وحين فشل يحاول تدميرها وشق صفها الآن».

وتابع متسائلاً: «أي قمة حضورها هو الأهم لمصلحة شعوبنا؟ قمة مجلس التعاون في الرياض أم قمة مصغرة في أقصى الأرض؟»، بدوره، كتب الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، بأنه في قمة كوالالمبور «تبددت أحلام الصغار»، قائلاً: «دور المملكة في جميع القضايا العربية والإسلامية معروف، والشمس لا تُغطى بغربال، وهذا لا ينكره إلا أعمى البصيرة».

وتابع: «الدور السعودي أفضل من الدور الإيراني، الذي يسعى لتدمير الدول العربية وبث الطائفية والقتل، لكن الحقد على المملكة جعل البعض يدافع عنهم».

من جانبه، قال معالي الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، عبر «تويتر»، إنه أبدى قبيل الإعلان عن قمة ماليزيا قناعته بأن «قمة إسلامية من دون المملكة العربية السعودية بلا قمة»، مضيفاً: أن «الاعتذارات المتوالية» أكدت صحة هذا الموقف، وكتب مضيفاً: «أعلنت قبل الإعلان عنها قمة إسلامية من دون المملكة بلا قمة...خمس ساعات وجاء الخبر الأكيد..اعتذارات متوالية».

وكان معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أكد قبل يومين أن إضعاف منظمة التعاون الإسلامي سياسة لا تتسم بالحكمة، وليس من مصلحة العالم الإسلامي. وأضاف معاليه، في تغريدات في حسابه على موقع «تويتر»: «إضعاف منظمة التعاون الإسلامي ليس من مصلحة العالم الإسلامي ودوله، وسياسة المحاور تجاه المنظمة وأعضائها سياسة قصيرة المدى، ولا تتسم بالحكمة»، وتابع معاليه: «الإجماع ووحدة الكلمة، وبرغم صعوبة بلورتها أحياناً، تبقى أكثر تأثيراً من المحاور الانتقائية والتفتيت، وستثبت الأيام صحة ذلك».