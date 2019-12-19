وزير الداخلية الكويتي: التصدي للظواهر السلبية بكل حزم

الكويت(د ب أ) أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح ضرورة تفعيل الإجراءات الكفيلة بالتصدي لأي ظواهر سلبية بكل حزم وحسم وتطبيق القانون على الجميع «بمسطرة واحدة».

وقال الصالح في بيان أصدرته الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة عقب ترؤسه اجتماعا بحضور وكيل الوزارة الفريق عصام النهام والوكلاء المساعدين أمس: «توجيهات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح هي برنامج عملنا جميعا لتحقيق الأهداف المرجوة وتلبية التكليفات المناطة بوزارة الداخلية».

وأضاف أنه لا يمكن أن تتحقق الأهداف المرجوة إلا بـ «العمل الدؤوب وبروح الفريق الواحد وتلمس مطالب المواطنين، وإيجاد الحلول المناسبة لها». وأشاد الصالح بقيادات المؤسسة الأمنية، مؤكدا أهمية الدور الذي تقوم به أجهزة الأمن في الحفاظ على المصالح العليا لأمن واستقرار الوطن.

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