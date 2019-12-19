الأردن: 4 وفيات و177 إصابة بإنفلونزا الخنازير

عمان (وكالات) أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، أمس، وفاة 4 أشخاص نتيجة الإصابة بإنفلونزا الخنازير (اتش1 ان1) وارتفاع عدد المصابين بالمرض إلى 177 حالة. وقال جابر في تصريح صحفي، خلال زيارة لمستشفى حكومي في مدينة الكرك، إن العلاجات متوفرة للحالات التي يثبت إصابتها بالمرض، وإن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في مختلف مناطق المملكة حتى اليوم، بلغ 177 إصابة، مقابل 560 إصابة قبل عامين، و660 إصابة قبل ثلاثة أعوام.

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