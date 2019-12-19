«قطار الحرمين» يستأنف رحلاته اليومية

المدينة المنورة (واس) استأنف مشروع «قطار الحرمين السريع»، اليوم، رحلاته اليومية بين محطتي القطار بالمدينة المنورة ومكة المكرمة، بعد أسبوع على معاودة الرحلات اليومية، بين محطتي القطار بالمدينة المنورة وجدة.

وأوضح مدير محطة «قطار الحرمين السريع» بالمدينة المنورة، سعد الشهري، أن محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة شهدت، صباح الأربعاء، انطلاق رحلة متجهة إلى محطة قطار الحرمين بمكة المكرمة، مبيناً أنه سيتم تسيير 12 رحلة «ذهاباً ومرجعاً»، يومياً، بواقع 6 رحلات ذهاباً ومثلها إياباً، لنقل الركاب من الزائرين والمواطنين، ضمن جدول رحلات منتظم بشكل يومي، وعلى مدى خمسة أيام في الأسبوع، تشمل أيام الأربعاء، والخميس، والجمعة، والسبت، والأحد، يتم خلالها نقل نحو خمسة آلاف راكب يومياً، تنقل الرحلة الواحدة 417 راكباً. وأشار الشهري، إلى احتمال زيادة عدد الرحلات اليومية لـ«قطار الحرمين»، بين الحرمين الشريفين، ومحطتي جدة ورابغ.

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