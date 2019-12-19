تونس: السجن لمتهمين بتسفير شبان إلى معسكرات «داعش»

ساسي جبيل (تونس) أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس، حكما بـ3 أشهر سجن في حق متهم وبعام سجنا في حق موقوف ثان و3 سنوات سجنا في حق متهم ثالث. ووجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتسهيل ومساعدة مغادرة شخص التراب التونسي بهدف ارتكاب جرائم إرهابية.

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