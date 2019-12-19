الميليشيات تختطف قيادات من المؤتمر الشعبي في حجة

عدن (الاتحاد) اختطفت ميليشيات الحوثي الإرهابية عدداً من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حجة شمال اليمن واقتادتهم إلى أحد السجون السرية التي تديرها بالعاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر في حزب المؤتمر أن أطقما عسكرية وصلت من صنعاء بتوجيهات من قيادات حوثية عليا وقامت بمداهمة منازل قيادات في حزب المؤتمر بالمحافظة واختطاف بعضهم بينهم العميد يحيى احمد دهشوش المدير السابق لمكتب الأحوال المدنية ونبيل صوفان نائب مدير مكتب التربية وعضو اللجنة الدائمة الرئيسة لحزب المؤتمر بالمحافظة.

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