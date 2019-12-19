الكونجرس يقر قانون «قيصر» ثأراً للسوريين

واشنطن (وكالات)

وافق أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، على ميزانية البنتاغون البالغة 738 مليار دولار، والتي تتضمن تفويضاً بفرض عقوبات واسعة على سوريا وإيران وروسيا، بسبب «جرائم حرب» مرتكبة في سوريا تحت «قانون قيصر».

وجاء التصويت في الكونجرس بأغلبية ساحقة من كلا الحزبين في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري في أعقاب تصويت مماثل، الأسبوع الماضي، من الحزبين في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. ومن المتوقع أن يوقع الرئيس ترامب هذا القانون بسرعة.

ويشمل مشروع قانون الإنفاق الدفاعي على تشريع يجيز فرض عقوبات في غضون ستة أشهر على المسؤولين الحكوميين السوريين والقادة العسكريين والمدنيين وأي شخص آخر يعتبر مسؤولاً عن الفظائع الجماعية ضد الشعب السوري خلال ثماني سنوات منذ اندلاع الاضطرابات.

ويُعرف هذا القانون باسم قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019، وقد تمت إضافته إلى مشروع الإنفاق الدفاعي من أجل تمريره، ويعتبر من أقوى المشاريع التي تستهدف دمشق وطهران وموسكو.

إلى ذلك، يحتوي القانون على عقوبات ضخمة وغير مسبوقة، من المرجح أن تستهدف الجيش السوري.

ويمكن لشركات الطاقة الدولية التي تسعى إلى إعادة تطوير قطاع النفط السوري أن تكون هدفًا للعقوبات، كما ستكون أي شركة تجارية توفر قطعاً للطائرات، بما في ذلك طائرات الهليكوبتر هدفاً للعقوبات، وحتى الكيانات التي تقرض الحكومة السورية المال، يمكن أن تعاقب بموجب «قيصر».

وتسمية مشروع القانون بـ«قيصر» أتت على اسم منشق من الشرطة السورية يحمل اسما مستعاراً (قيصر) قام بتهريب أكثر من 50000 صورة لضحايا التعذيب.

وتم اقتراح القانون بعد فترة وجيزة من شهادة «قيصر» أمام الكونغرس، وحصد الدعم الكامل من الحزبين وأصبح في النهاية جزءاً من مشروع قانون الدفاع لعام 2019.

إلى ذلك، قال النائب الجمهوري عن ولاية أركنساس، فرنش هيل، وهو أحد الرعاة الأصليين لمشروع القانون الأسبوع الماضي: «تم تمريره بقوة من قبل الكونجرس، ولا شك في أن القانون سيكون له تأثير كبير».