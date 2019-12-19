مساعدات سوريا تشعل مواجهة في «مجلس الأمن»

نيويورك (وكالات)

على مدى السنوات الست الماضية، تعبر الأمم المتحدة، ومنظمات الإغاثة، الحدود إلى سوريا من تركيا والعراق والأردن، في أربعة أماكن حددها مجلس الأمن الدولي، لتقديم المساعدات الإنسانية لملايين الأشخاص.

ويهدف المجلس، إلى تمديد الموافقة على هذه العمليات، خلال الأسبوع الجاري، والتي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، بأنها ضرورية.

لكن روسيا تريد خفض عدد المعابر الحدودية إلى النصف، وهو ما أشعل مواجهة في مجلس الأمن الدولي.

ويقترح قرار، صاغته بلجيكا والكويت وألمانيا، زيادة المعابر الحدودية المسموح بها إلى خمسة، بإضافة معبر ثالث من تركيا، لكن روسيا تقدمت بنص منافس، من شأنه الموافقة فقط على العمليات الحالية في معبرين تركيين.

وعندما سئل مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، حول ما إذا كانت روسيا ستستخدم حق النقض ضد مشروع القرار المقدم من بلجيكا والكويت وألمانيا، وصف المندوب مشروع القرار بأنه «غير مقبول، ولا تتوفر له مقومات البقاء».

وقال للصحفيين: «إذا لم تمر مسودتنا، فهذا سيعني أن الآلية التي اقترحنا تمديدها لن يتم تمديدها».

ويحتاج القرار، إلى تسعة أصوات لتمريره، مع عدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض، وفي العام الماضي امتنعت روسيا والصين عن التصويت في المجلس، لتمديد الموافقة على نقل شحنات المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

واستخدمت روسيا، حق النقض ضد 13 قراراً لمجلس الأمن الدولي، منذ أن بدأ الرئيس السوري بشار الأسد حملة ضد المتظاهرين في عام 2011، والتي أدت إلى حرب أهلية.

وفي بيان مشترك، عبرت، أمس الأول، بلجيكا والكويت وألمانيا، ونظراؤهم السبعة المنتخبون في مجلس الأمن، عن تأييدهم لمشروع القرار، مطالبة روسيا بعدم الاعتراض على تمديد العمل بالآلية المعتمدة، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود وخطوط الجبهة.

وقال الأعضاء العشرة في بيان، أمس الأول: «عواقب عدم تجديد الآلية ستكون كارثية.. فهذه آلية تتيح وصول المساعدات الحيوية إلى أربعة ملايين شخص في سوريا».

وأضاف البيان: «إنّها مسؤولية مشتركة لمجلس الأمن، وندعو جميع أعضائه إلى البقاء متّحدين، بشأن هذه القضية الإنسانية البحتة».

وحذّرت الدول العشر من أنّه «لا يوجد بديل لهذه الآلية في الوقت الراهن، كما قالت الأمم المتحدة مرات عدة».

وفي تقرير، صدر يوم 16 ديسمبر إلى المجلس، حث جوتيريس الأعضاء على تمديد الإذن بتسليم المساعدات عبر الحدود، وكتب قائلاً: «هذه المعونة حالت دون تفاقم الأزمة الإنسانية داخل سوريا».