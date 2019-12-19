ضبط متورطين باغتيال إمام مسجد في حضرموت

بسام عبدالسلام (عدن)

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة حضرموت عن ضبط متورطين في تنفيذ عملية اغتيال طالت أحد علماء الدين البارزين في مديرية القطن بوادي حضرموت. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان «الاتحاد» بأن مسلحين مجهولين يستقلان سيارة أطلقوا وابلا من الرصاص صوب إمام أحد المساجد ويدعى الشيخ علي سالم حسين أثناء تواجده بمنطقة المدهر قبل أن يلوذوا بالفرار، موضحة أن مواطنين حاولوا إنقاذ رجل الدين إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى مستشفى القطن العام.

من جانبه، أكد مدير أمن القطن الرائد معاذ الشعبي أن الأجهزة الأمنية تمكنت بزمن قياسي في أقل من 3 ساعات من تعقب العناصر المنفذة وضبطهما في أحد النقاط العسكرية التابعة للواء 37 مدرع في منطقة الخشعة بضواحي مديرية القطن، لافتاً إلى أن قوات الشرطة والبحث الجنائي قامت تمكنت من كشف هوية الجناة ورصد تحركاتهم وتحديد موقعهم قبل أن يتم القبض عليهم.

من جهة أخرى، تمكنت قوات الحزام الأمني في مدينة عدن من ضبط كميات من القذائف والعبوات المتفجرة كانت عناصر إرهابية أخفتها في إحدى المناطق النائية غرب المدينة. وأفاد القيادي بقوات الحزام الأمني بالبريقة حسين قطان أن القوات تمكنت من العثور على كميات من القذائف والصواعق والمقذوفات الخطيرة أثناء تمشيط مناطق رملية واصلة بين منطقتي صلاح الدين وعمران غرب مدينة البريقة. وقال إن عملية ضبط القذائف المتفجرة ليست الأولى في تلك المناطق الواسعة والرميلة، لافتاً إلى أن القوات عثرت خلال الفترات السابقة على كميات من الأسلحة والقذائف والذخائر والعبوات المتفجرة التي تستخدمها عناصر إرهابية في تنفيذ هجماتهم الإجرامية.