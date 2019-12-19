ارتفاع عدد وفيات وباء حمى الضنك في شبوة

عدن (الاتحاد) حذرت السلطات الصحية في محافظة شبوة من عودة تفشي وباء حمى الضنك عقب ارتفاع عدد الوفيات إلى 8 حالات في حين بلغ عدد الحالات المصابة نحو 300 حالة معظمهم من النساء والأطفال. وأفادت مصادر طبية إلى أن وباء حمى الضنك يتفشى بشكل سريع في عدد من مديريات محافظة شبوة، موضحا أن المستشفيات والمراكز الصحية باتت تستقبل بشكل يومي عشرات الحالات المصابة بالمرض.

وأكد الدكتور عبدالكريم المذب، مدير مستشفى بيحان العام أن مديرية بيحان تعد منكوبة بالوباء في ظل تفاقم الوضع الصحي مع زيادة الحالات المصابة بالمرض الذي تفشى بشكل كبير في المديرية والمناطق القريبة منها.

وطالبت السلطات الصحة في شبوة بسرعة رفد المستشفيات بالأدوية والمحاليل الوريدية من أجل المساعدة في معالجة الوضع الصحي إلى جانب تكثيف حملات رش متواصل وحملات توعوية خلال الأسابيع القادمة.

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