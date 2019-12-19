تركيا تعتقل مسؤولاً محلياً كبيراً

اسطنبول (د ب أ) أعلن مكتب حاكم ولاية إزمير التركية امس، أنه تم عزل عمدة ينتمي لحزب المعارضة الرئيس في البلاد، بعدما اعتقل على خلفية مزاعم بأن له صلة بحركة لها علاقة بمحاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016. وحل مفوض المقاطعة محل العمدة المعزول.

وتم انتخاب بوراك أوجوز عمدة لمدينة أورلا بولاية إزمير، وهي معقل حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وتم اعتقاله الاثنين الماضي. وقال الحزب إن الاعتقال جاء بدوافع سياسية. وألقي القبض على أوجوز بسبب انتمائه المزعوم لحركة فتح الله جولن.

وتصف تركيا حركة جولن بأنها «منظمة إرهابية» وتلقي باللوم عليها في محاولة الانقلاب الفاشلة.

من ناحية أخرى، أكدت متحدثة باسم وزارة الداخلية التركية لوكالة الأنباء الألمانية أمس عزل ثلاثة من رؤساء البلديات ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، بولاية موش جنوبي البلاد. وكان الثلاثة اعتقلوا في السابق على خلفية اتهامات بالإرهاب.

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