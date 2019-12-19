الرئيس الفلسطيني يرفض تنظيم انتخابات بدون القدس

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأربعاء، ضرورة مشاركة سكان مدينة القدس المحتلة في الانتخابات الفلسطينية المرتقبة.

وقال عباس "دون أن ينتخب أهل القدس في قلب القدس وليس في ضواحيها، لا انتخابات مهما كانت الضغوط التي ستمارس علينا".

وأضاف عباس، في كلمته في مستهل اجتماعات المجلس الثوري لحركة "فتح" في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة "لن نقبل إطلاقا أن ينتخب أهل القدس إلا في القدس"، مشددا على "أنه لا أحد يستطيع أن يضغط علينا في هذا الموضوع أو غيره، لن نسمح ولن نقبل إطلاقا أن تأتينا ضغوط من هنا أو هناك".

وتابع "تجري الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي القدس (..) طلبنا من كثير من الدول أن تتحدث معهم ولم يأتنا جواب بعد".

وأجريت آخر انتخابات عامة فلسطينية عام 2006.

ويأمل المراقبون أن يشكل تنظيم الانتخابات مدخلا لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.