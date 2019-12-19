الجمهوريون ينتقدون محاولة الديمقراطيين عزل الرئيس ترامب

انتقد النواب الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي محاولة الديمقراطيين عزل الرئيس دونالد ترامب بعد اتهامه بالتقصير.

وووصف الجمهوريون، أثناء مناقشة في مجلس النواب، محاولة المعارضة الديمقراطية باعتبارها سعيا للإطاحة بالرئيس دون مبرر.

وقال النائب الجمهوري كلاي هيجينز من لويزيانا، وهو من أشد أنصار ترامب، "أني ملتزم بمعارضة القوى الخبيثة التي تهدد جمهوريتنا. أميركا تتعرض لأضرار بالغة جراء هذه الخيانة، والاتهام الظالم بالتقصير والذي يتم استخدامه كسلاح ضد ترامب".

وذكر ديفيد راوزر الجمهوري من ولاية نورث كارولينا أن "ما نشهده اليوم لم يسبق له مثيل في التاريخ الأميركي، وهو اتهام قائم على الانتماء الحزبي دون أي حقائق تبرره".

واتهم راوزر الديمقراطيين بـ "الكراهية العميقة " لترامب.

كانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، قالت إن الرئيس انتهك الدستور ولم يترك للديمقراطيين "أي خيار" سوى إطلاق إجراءات عزله.

وصرحت بيلوسي، عند بدء نقاش في مجلس النواب حول توجيه تهم للرئيس لبدء إجراءات عزله، "من المأسوي أن تصرفات الرئيس الطائشة جعلت من الضروري البدء بإجراءات العزل"، مضيفة "ما نناقشه اليوم هو الحقيقة الراسخة بأن الرئيس انتهك الدستور. ومن المؤكد كحقيقة أن الرئيس يمثل تهديدا مستمراً لأمننا القومي ونزاهة انتخاباتنا".

وبدأ مجلس النواب الأميركي جلسة تصويت تاريخية من شأنها أن تطلق إجراءات محاكمة الرئيس ترامب أمام مجلس الشيوخ.