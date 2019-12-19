كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صندوق النقد الدولي يوافق على خطة إسقاط ديون الصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الموافقة على خطة تمويل ستساعد الصندوق على تغطية حصته من إسقاط ديون الصومال، حسب ما ذكرت كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق في بيان الأربعاء.

وأوضحت مديرة الصندوق، كريستالينا جورجيفا ، في بيان، اليوم الأربعاء، أن خطة التمويل تتضمن منحاً نقدية من الدول الأعضاء واستخدام الموارد الداخلية للصندوق، دون أن تذكر تفاصيل أخرى عن حزمة التمويل، وسَتُستخدم الأموال لتسوية متأخرات الصومال المستحقة لصندوق النقد.

وقالت جورجيفا: "هذه خطوة مهمة لمساعدة الصومال على المضي في تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي، والتقدم صوب إسقاط الدين في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون".

وتابعت أن "قراراً للبدء في الإعفاء من الدين قد يصدر فور تقديم الأعضاء الالتزامات المالية الضرورية، شريطة استمرار حكومة الصومال في جهودها الإصلاحية القوية، لكنها لم تذكر موعداً محدداً".

وتبلغ ديون الصومال الخارجية حوالي 5 مليارات دولار، بما يكاد يضاهي ناتجه المحلي الإجمالي، وهو وضع يصفه صندوق النقد الدولي بغير القابل للاستمرار.