كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشيوخ الأمريكي" يعتزم فرض عقوبات على روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، أنها تعتزم فرض عقوبات على روسيا، لكن دون أي إشارة إلى التوقيت الذي قد يصوت فيه المجلس بكامل أعضائه على الإجراء الذي قال عنه أحد مقدميه، إنه يشتمل على عقوبات "من الجحيم".

وكانت نتيجة التصويت موافقة 17 مقابل 5 أصوات معارضة لتمرير مشروع القانون في اللجنة التي يهيمن عليها الجمهوريون.

وينتمى المعارضون الخمسة إلى الحزب الجمهوري، وهم رئيس اللجنة السناتور جيم ريش، ورون جونسون، وراند بول، وجوني إيساكسون، وجون باراسو.

ويتعين أن يجيز مجلس الشيوخ ومجلس النواب بكامل هيئتيهما مشروع القانون، قبل إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب ليوقعه فيصبح قانوناً أو يستخدم حق نقضه.