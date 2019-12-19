كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة أشخاص في حادث طعن بولاية "أوريجون" الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعرض أشخاص بولاية أوريجون الأمريكية لحادث طعن في مول تجاري، أسفر عن إصابة عدة أشخاص.
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وأعلنت الشرطة الأمريكية، القبض على المشتبه به في الحادث.
وقالت الشرطة في مدينة بيفرتون إن الهجوم وقع بالقرب من بنك ويلز فارجو، ولم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل.
ويذكر أن شهدت مدرسة في ولاية ويسكونسن لحادثة طعن طالب لضابط بعد إطلاق النار عليه داخل المدرسة.
وفتحت طالبة أمريكية أبواب المسجد لإنقاذ زملائها أثناء حادث اطلاق النار.
وقامت الطالبة بالتوجه إلى باب المسجد وأدخلت الرمز السري لفتحه لزملائها الهاربين من حادثة الطعن وإطلاق النار التي جرت في مدرسة أوشكوش ويست الثانوية في ولاية ويسكونسن، وبقيت في الخارج حتى دخول آخر الهاربين.