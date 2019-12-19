إصابة أشخاص في حادث طعن بولاية "أوريجون" الأمريكية

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بولاية أوريجون الأمريكية لحادث

تعرض أشخاصطعن في مول تجاري، أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

وأعلنت الشرطة الأمريكية، القبض على المشتبه به في الحادث.

وقالت الشرطة في مدينة بيفرتون إن الهجوم وقع بالقرب من بنك ويلز فارجو، ولم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل. Advertisements