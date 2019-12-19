ترمب يرفض التحدث مع الصحفيين

اسماء السيد - غادر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، البيت الأبيض، متوجها إلى ولاية ميشيغان لإلقاء كلمة أمام تجمع لمؤيديه، دون أن يتحدث للصحفيين.
وأفادت التقارير الإعلامية الأميركية، الأربعاء، بأن ترمب ركب مروحيته أمام البيت الأبيض دون أن يتوقف للحديث مع الصحفيين المجتمعين تقليديا للحديث معه وطرح أسئلتهم.
وبدأ مجلس النواب الأميركي الأربعاء جلسة تصويت تاريخية من شأنها أن تطلق إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترمب أمام مجلس الشيوخ، في خطوة باتجاه أن يصبح ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يطلق النواب اجراءات عزله.
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