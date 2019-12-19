الامم المتحدة تشيد ب"منعطف" جديد في المنتدى العالمي للاجئين









اسماء السيد - جنيف: قالت الامم المتحدة الاربعاء إن المنتدى العالمي حول اللاجئين في جنيف مكن المجتمع الدولي من دخول "منعطف" جديد، خصوصا عبر تقرير أماكن اعادة ايواء في اوروبا وتعهد بتوفير مليارات الدولارات من اجل اندماج أفضل للاجىء.

وهدفت المفوضية العليا للاجئين من المنتدى الذي افتتح الثلاثاء، الى اعطاء دفع جديد لتقاسم اعباء النازحين وبينهم 26 مليون لاجىء غادروا دولهم.

وقال فيليبو غراندي المفوض السامي للاجئين مساء الاربعاء "ان الدعم العام للجوء تراجع في السنوات الاخيرة. وفي الكثير من الحالات شعرت المجتمعات التي تستقبل لاجئين (80 بالمئة موزعون في بلدان فقيرة او نامية) بان الامر يفوق طاقتها او بأنها منسية".

وأضاف "لكن أوضاع اللاجئين لا تصبح +ازمات+ الا اذا سمحنا بذلك، من خلال التفكير القصير الامد (...) ومن خلال تجاهل المجتمعات التي يصلون اليها" مؤكدا انه "خلال هذا المنتدى حصل منعطف حاسم باتجاه رؤية بعيدة الامد".

وفي الاجمال تم تقديم اكثر من 770 "وعدا" في مجالات متنوعة خلال هذا المنتدى الذي مثل مناسبة للامين العام للامم المتحدة لدعوة المجتمع الدولي الى "تحمل جماعي" لعبء تدفق اللاجئين.

وقدمت وعود بتوفير نحو ثمانية مليارات دولار، بحسب المفوضية العليا للاجئين منها 4,7 مليارات من البنك الدولي.

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وأطلق القطاع الخاص وعودا من شأنها توفير "15 الف وظيفة على الاقل" للاجئين.

كما تعهدت حكومات في مجالات الطاقة والبنى التحتية والتعليم ومن ذلك تغيير تشريعات لتسهيل توفير الدراسة لابناء اللاجئين.

وأشادت المفوضية العليا للاجئين باعلانات في مجال اعادة الايواء وفق برنامج لايواء لاجئين في بلد ثالث.

وأعلنت المفوضية الاوروبية الاربعاء وعودا لتوفير "اكثر من 30 الف مكان ايواء في 2020" في اوروبا، كما وعدت ب "دعم مالي" لهذه الدول.

وقال مارغاريتيس شيناس نائب رئيسة المفوضية المكلف قضايا الهجرة، "هذا يجعل من الاتحاد الاوروبي المساهم الرئيسي في جهود اعادة الايواء في العالم، ونأمل ان تحذو دول أخرى حذونا".

وتقدر مفوضية اللاجئين عدد اللاجئين المحتاجين الى اعادة ايواء ب 1,44 مليون.