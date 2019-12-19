جوائز “غلوب سوكر”.. الوداد وحمد ﷲ ينافسان على الأفضل عربيا

أعلن منظمو حفل جوائز “دبي غلوب سوكر” اليوم الأربعاء، عن قائمة المرشحين النهائيين للفوز بالجوائز، والتي سيتم الإعلان عن المتوجين بها يوم 29 دجنبر الجاري، بدبي الإماراتية.

ومن بين الجوائز 8، ينافس المغرب على جائزتين، واحدة تهم أفضل فريق عربي خلال عام 2019، والتي سيكون الوداد الرياضي ضمن المرشحين للفوز بها، بالإضافة لجائزة أفضل لاعب عربي، حيث يدخل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد ﷲ سباق التنافس على الجائزة.

ويتنافس الوداد على جائزة أفضل ناد عربي، مع الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، ومواطنه النصر المتوج بالدوري السعودي، ثم الزمالك المصري بطل كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، والترجي التونسي الفائز بدوري أبطال إفريقيا.

ويدخل حمد ﷲ غمار التنافس على جائزة أفضل لاعب عربي، مع أكرم عفيف لاعب السد القطري، وسالم الدوسري مهاجم الهلال السعودي، وطارق حامد لاعب الزمالك المصري، ثم يوسف بلايلي المحترف في صفوف الأهلي السعودي.

يذكر أنه من بين الجوائز التي تقدمها “غلوب سوكر”، جائزة أفضل لاعب في العالم والتي يتنافس عليها كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، ومحمد صلاح، وأفضل مدرب بين الثلاثي، إريك تين هاغ مدرب أجاكس أمستردام الهولندي، ويورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، ومدرب البرتغال فرناندو سانتوس.