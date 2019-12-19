"أوكرانيا غيت": مجلس النواب على وشك التصويت لعزل ترامب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لا تزال المناقشات متواصلة في مجلس النواب الأميركي حتى هذه الساعة، في قضية "أوكرانيا غيت"، فيما يتوقع أن يصوت المجلس في أية لحظة على توجيه قرار اتهامي إلى الرئيس دونالد ترامب، الذي سيصبح ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يحال إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله.

وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مساء الأربعاء، أنه سيسعد بالإدلاء بشهادته أمام مجلس الشيوخ في إطار إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون.

جاء تصريحات بومبيو خلال مؤتمر صحافي بمقر وزارة الخارجية مع وزيري الخارجية والدفاع الهندي ووزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، حسب موقع "يو إس نيوز" الأميركي.

وقال بومبيو إنه "يسعدني تقديم أي وثاق بشأن مساءلة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من أجل عزله في مجلس الشيوخ، ويسعدني أن أشهد إذا كان ذلك مناسبًا، ومطلوبًا بموجب القانون".

وأضاف أنه "لقد فعلت وزارة الخارجية الشيء نفسه طيلة فترة العمل، وسوف نستمر في القيام بذلك".

Advertisements

يأتي ذلك بالتزامن مع جلسة بمجلس النواب الأميركي، الأربعاء، يجري خلالها طرح بندين في لائحة اتهامات عزل الرئيس، دونالد ترامب، للتصويت. ويصوت المجلس على بندين يتعلق إحداهما بإساءة استخدام سلطته والآخر بعرقلة عمل الكونغرس.

ويجري مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين تحقيقًا في مزاعم استغلال ترامب سلطته الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد أحد الخصوم السياسيين.

ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 تموز/ يوليو الماضي، طلب ترامب خلالها من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن "يهتم" بأمر جو بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق، المرشح لمواجهة ترامب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.

ويُشتبه في أن ترامب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار، يفترض أن تتسلمها أوكرانيا، بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن، الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة "غازبوريسما" الأوكرانية.

وقبل ساعات من بدء الجلسة أصر الرئيس الأميركي على أنه لم يرتكب "أي خطأ"، وذلك غداة توجيهه رسالة إلى بيلوسي شبّه فيها الإجراءات بـ"محاولة انقلاب"؛ وقال الرئيس على تويتر "هل يمكنكم تصديق أنه سيتم إطلاق إجراءات عزلي اليوم من قبل اليسار الراديكالي، (من قبل) الديمقراطيين الذين لا يقومون بشيء، بينما لم أرتكب أي خطأ! إنه أمر فظيع".

فيما صرّحت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، عند بدء النقاش حول عزل الرئيس، إن الرئيس، يشكل "تهديدًا مستمرًا" للأمن القومي في شكل لم يترك للديمقراطيين "أي خيار" سوى إطلاق إجراءات عزله.