شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال رجل بعد محاولته طعن صبي في فنلندا والان نبدء بالتفاصيل
ولم يصب الصبي البالغ من العمر 10 سنوات بأي إصابات، لكن لحقت أضرار بمعطفه الشتوي. وتغلب والد الصبي ورجل آخر على المعتدي، الذي ألقت الشرطة القبض عليه فيما بعد. وأصيب الأب بجروح طفيفة في المشاجرة.
ولا يزال الدافع وراء الهجوم غير واضح، ويتم التحقيق فيه على أنه محاولة قتل غير عمد. وقالت الشرطة إن المهاجم من مواليد عام 1990 في تامبيري وهو مواطن فنلندي. ومن المقرر أن يتم استجوابه اليوم الخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال رجل بعد محاولته طعن صبي في فنلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.