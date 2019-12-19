شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. تأجيل التصويت على قانون الانتخابات للإثنين والان نبدء بالتفاصيل

رفع البرلمان العراقي، مساء أمس الأربعاء، جلسة التصويت على مشروع قانون الانتخابات الجديد وتأجيل التصويت ليوم الاثنين المقبل؛ بسبب عدم التوافق على عدد من مواد القانون.

وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي: "تم رفع الجلسة إلى مساء يوم الاثنين المقبل، وليس أمام المجلس إلا التصويت على قانون الانتخابات يوم الاثنين".

ودعا نواب البرلمان إلى الاتفاق على رؤية واحدة في الجلسة المقبلة، وحضر جلسة البرلمان المسائية، 207 نواب من أصل 329 نائبا.