اللغة العربية.. ملكة جمال لغات العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد اللغة العربية واحدة من أهم لغات العالم، وهي أكثر اللغات السامية انتشاراً، لكن ما يميزها ليس عدد المتحدثين بها فحسب، بل غنى مفرداتها، وثراء حروفها وتنوع أساليبها اللغوية واستخدامها المحسنات البديعية بكثرة.

وقد باتت اللغة العربية واحدة من اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، في 18 ديسمبر عام 1973، وهو التاريخ الذي أصبح يوما عالميا للغة العربية.

وتعرف ب"لغة الضاد"؛ لأنه الحرف الوحيد الذي لا يوجد في أي لغة أخرى على مستوى العالم.

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وتتكون من 12 مليونا و300 ألف و912 كلمة، بما يعادل 25 ضعفا لعدد كلمات الإنجليزية التي تتكون من 600 ألف كلمة، بما دفع البعض لتتويجها بلقب "ملكة جمال اللغات".

كما يتحدث بها أكثر من 422 مليون نسمة، أكثرهم في الوطن العربي، إضافة إلى العديد من المناطق الأخرى المجاورة كالأحواز وتركيا وتشاد ومالي والسنغال وإريتريا.

وبينما تتباين طريقة احتفاء كل دولة بيوم اللغة العربية، تجسد الاحتفاء الإماراتي في عدد من المبادرات للحفاظ على اللغة العربية، بما في ذلك مبادرة تحدي القراءة العربي، ومبادرة الوسم "بالعربي"، وذلك بهدف تكريس اعتزاز أبناء دولة الإمارات والعالم العربي بهويتهم وإرثهم الحضاري.