عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طيران الاحتلال الإسرائيلى ينتهك سيادة الأجواء اللبنانية

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

واصل الطيران التجسسى الإسرائيلى، تحليقه فوق المدن والقرى اللبنانية منتهكاً قرار مجلس الأمن رقم 1701.

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وأفادت قيادة الجيش اللبنانى فى بيان لها اليوم أن "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي انتهكت سيادة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش الجنوبية، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، وبعدها غادرت الأجواء من فوق بلدة الناقورة".

وذكرت في بيان أنّ "طائرة عدوّة مماثلة انتهكت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق الجنوب اللبناني، وبعدها غادرت الأجواء من فوق البلدة المذكورة".

ولفتت إلى متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".