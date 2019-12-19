إسبر: لا استطيع ان ادلي بأي تصريح حول تقليص قواتنا بافغانستان

صرح ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​، بأنه "لا يستطيع أن يدلي بأي تصريح حول تقليص الوجود ال​عسكري​ للولايات المتحدة في ​أفغانستان​". وكانت وسائل اعلام اميركية قد أفادت مؤخرا بأن "​الولايات المتحدة​ ستعلن قريبا عن سحب 4 آلاف عسكري من أفغانستان"، مشيرة إلى أن "سحب ​القوات​ سيكون تدريجيا وسيستغرق عدة أشهر".

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