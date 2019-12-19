المسماري: سنحسم معركة طرابلس في أي لحظة

أعلن الناطق باسم "​الجيش الوطني​ الليبي ​أحمد المسماري​، في ​مؤتمر​ صحفي، ان "المعركة قوية جدا الآن في الأحياء الرئيسية بجنوب شرق ​طرابلس​، وأن ​القوات المسلحة​ ستحسم المعركة في أي لحظة"، واصفا "الأوضاع الميدانية بأنها ممتازة جدا"، مشيراً الى ان "القوات المسلحة ستقضي قضاء تاما على كل مسلح مليشياوي، وكل بؤرة إرهابية تهدد ​الأمن​ في العاصمة طرابلس، وستقضي على كل من وقف مع المليشيات والمسلحين سواء بالدعم المالي، أو المعنوي، أو المؤازرة عن طريق وسائل الإعلام".

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