مستشار الأمن القومي الهندي: لتنتفع إيران بكافة حقوقها المنصوصة بالاتفاق النووي

أكد مساعد مستشار الأمن القومي ​الهند​ي راجيندر كانا، أن "بلاده تدعم حق إيران المشروع في استخدام ​الطاقة النووية​ السلمية، وتعتقد بضرورة انتفاع ​طهران​ بكافة حقوقها ب​الاتفاق النووي​" لافتاً الى ان "إرادة المسؤولين والقادة في كل من إيران والهند توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين".

وخلال لقائه بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ​علي شمخاني​، أكد كانا "ضرورة التزام الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي وتداعياته الإيجابية على صعيدي السلام والأمن الدوليين"، واصفا "الحوار ونبذ التوترات بأفضل السبل من أجل تسوية المشاكل والنزاعات الإقليمية والدولية".

بدوره أكد شمخاني "ضرورة الاستقرار والأمن المستدامين لكونهما يشكلان أهم احتياجات شعوب المنطقة والتي تضمن لها الهدوء والرخاء"، داعيا إلى "تفضيل الدبلوماسية على الصراعات فيما يخص العلاقات بين الدول الإقليمية"، منوهاً بـ"الدور التاريخي والكبير الذي جسده الزعيم الهندي مهاتما ​غاندي​، في التصدي لظاهرة الاستعمار واستثمار الشعوب"، موضحاً أن "مواجهة جشع نظام الهيمنة وعلى رأسه ​أميركا​، تعد اليوم استمرارا لنهج العزة والكرامة الذي خلفه القادة الأحرار مثل غاندي لكي تنعم الشعوب ب​الاستقلال​ والحرية".