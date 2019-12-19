أكد مساعد مستشار الأمن القومي الهندي راجيندر كانا، أن "بلاده تدعم حق إيران المشروع في استخدام الطاقة النووية السلمية، وتعتقد بضرورة انتفاع طهران بكافة حقوقها بالاتفاق النووي" لافتاً الى ان "إرادة المسؤولين والقادة في كل من إيران والهند توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين".
وخلال لقائه بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أكد كانا "ضرورة التزام الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي وتداعياته الإيجابية على صعيدي السلام والأمن الدوليين"، واصفا "الحوار ونبذ التوترات بأفضل السبل من أجل تسوية المشاكل والنزاعات الإقليمية والدولية".
بدوره أكد شمخاني "ضرورة الاستقرار والأمن المستدامين لكونهما يشكلان أهم احتياجات شعوب المنطقة والتي تضمن لها الهدوء والرخاء"، داعيا إلى "تفضيل الدبلوماسية على الصراعات فيما يخص العلاقات بين الدول الإقليمية"، منوهاً بـ"الدور التاريخي والكبير الذي جسده الزعيم الهندي مهاتما غاندي، في التصدي لظاهرة الاستعمار واستثمار الشعوب"، موضحاً أن "مواجهة جشع نظام الهيمنة وعلى رأسه أميركا، تعد اليوم استمرارا لنهج العزة والكرامة الذي خلفه القادة الأحرار مثل غاندي لكي تنعم الشعوب بالاستقلال والحرية".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار الأمن القومي الهندي: لتنتفع إيران بكافة حقوقها المنصوصة بالاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.