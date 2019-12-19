النشرة: اضاءة شجرة الميلاد بمطالب الشعب في ساحة ايليا بصيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا انه جرى الاحتفال عند تقاطع ايليا في صيدا، بإضاءة ​شجرة الميلاد​ تحت عنوان "اضاءة شجرة الميلاد بمطالب ​الثورة​ المجيدة" بدعوة وبمبادرة من مجموعة "انا مستقل"، حيث تم دعوة الناس لتعليق مطالبهم وأمانيهم على الشجرة، على امل ان يحمل العيد معه الأمل والخير والأمان بتحقيق مطالب ​الشعب اللبناني​.



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