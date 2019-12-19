اشارت عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائبة ​ستريدا جعجع​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "من المؤكّد ان الوزير السابق ​غطاس خوري​ حضّر ردّه قبل قراءته بياننا، لأنه فاته أن ما قلناه لا يتعارض مع بيان رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ ولكن الأساس يبقى دائماً للفعل وليس لردّة الفعل".

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كانت هذه تفاصيل خبر ستريدا جعجع : من المؤكّد أن الوزير السابق غطاس خوري حضّر ردّه قبل قراءته بياننا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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