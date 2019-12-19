الطبش للحريري : منذ اليوم الاول وانت تسمع صوت الناس

توجهت النائب ​رولا الطبش​ الى رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ بالقول: "منذ اليوم الاول، وانت تسمع لصوت الناس، وتواجه جراء ذلك، اصعب المواقف وأحلكها، وكأن هناك من يحاربك لانك ضمير الشعب ونبضه، واليوم، تجدد موقفك، بثبات وحرص وطني، ليس بغريب عنك، وانت من مدرسة الشهيد ​رفيق الحريري​، حيث الوطن فوق الجميع، ولا احد اكبر من بلده".

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