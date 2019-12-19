طالب النائب السابق ​​نبيل نقولا​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "الكف عن تخويف اللبنانيين لأنه يكيفهم "شحار وتعتير"، واصفاً "اللبناني بطير الفينيق شرط إعطائه فسحة امل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقولا: اللبناني مثل طير الفينيق شرط إعطائه فسحة امل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.