اكد الكاتب والمحلل السياسي المحامي ​جوزيف أبو فاضل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه "إذا بقيت الأمور على ما هي عليه فإن الوزير السابق ​حسان دياب​ هو رئيس ​الحكومة​ العتيدة الثالثة في عهد فخامة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​"، مضيفا:"على أمل أن تفتح صفحة جديدة تهتم فيها الحكومة بالأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعربية والسياسية والوطنية".

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كانت هذه تفاصيل خبر جوزيف أبو فاضل: إذا بقيت الأمور على ما هي عليه فإن الوزير السابق حسان دياب سيكون رئيسا للحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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