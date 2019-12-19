النشرة: حسان دياب رئيسا مكلفا لتشكيل الحكومة غدا باكثر من 75 صوتا

افادت معلومات ​النشرة​ أنه "بات من شبه المحسوم تكليف الوزير السابق ​حسان دياب​ لتأليف ​الحكومة​ غداً". واضافت مصادر النشرة أن نسبة النواب الذين سيسّمون دياب تزيد عن 75 نائباً اكدوا الليلة أنه سيكون خيارهم غدا.

لكن الامور ستكون مرهونة بإجتماع كتلة "المستقبل" صباح غد، فإذا قررت تسمية بديل عن رئيسها ​سعد الحريري​ مقبول لدى القوى السياسية كالوزيرة ​ريا الحسن​ او الوزير السابق ​خالد قباني​، فستسمي ​الكتل النيابية​ ما يطرحه الحريري عندها وهو امر مستبعد بسبب توجه الحريري لعدم تسمية احد.

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