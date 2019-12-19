مايسة عطوة : الكرة الآن فى ملعب نبيلة مكرم لتنفيذ أخطر توصيات منتدى الشباب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأكدت وكيلة لجنة القوى العاملة، أن قرار تكليف الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب بالبدء في إجراءات إنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي، من شأنه أن يساعد في الارتقاء بأساليب استخدام الذكاء الاصطناعي، وتأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل.
وأشارت إلي أن تكليف وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة منتدى شباب العالم بإطلاق مبادرة بعنوان "مراكب النجاح" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة، يأتي انعكاس لدور الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتوعية بمخاطرها.
ولفتت مايسة عطوة إلى أن حملة "100 كلمة حول السلام"، رسالة للعالم بأن الدولة المصرية تعمل على تعزيز ودعم قيم السلام حول العالم، وهذا منطلقها في استراتيجيتها الخارجية.
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