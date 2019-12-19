شكرا لقرائتكم خبر عن مايسة عطوة : الكرة الآن فى ملعب نبيلة مكرم لتنفيذ أخطر توصيات منتدى الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوصيات منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة، والذي عقد بمدينة السلام شرم الشيخ، خلال حفل اختتام منتدى شباب العالم، ومنها اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عقد شراكات مع المنتديات العالمية المهتمة بالشباب وقضاياهم بما يثرى حالة من الحوار البناء بين شباب العالم أجمع.

وأكدت وكيلة لجنة القوى العاملة، أن قرار تكليف الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب بالبدء في إجراءات إنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي، من شأنه أن يساعد في الارتقاء بأساليب استخدام الذكاء الاصطناعي، وتأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل.

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وأشارت إلي أن تكليف وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة منتدى شباب العالم بإطلاق مبادرة بعنوان "مراكب النجاح" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة، يأتي انعكاس لدور الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتوعية بمخاطرها.

ولفتت مايسة عطوة إلى أن حملة "100 كلمة حول السلام"، رسالة للعالم بأن الدولة المصرية تعمل على تعزيز ودعم قيم السلام حول العالم، وهذا منطلقها في استراتيجيتها الخارجية.