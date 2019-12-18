“البيجيدي”: الحسيمة تعاني من ركود شبه تام ويجب “فك أسر” المعتقلين وتحقيق مطالب الساكنة

أطلق المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، دعوة جديدة لإطلاق سراح معتقلي “حراك الريف”، وتحقيق مطالب الحراك التي قال إنها “مشروعة”.

وأصدر المجلس اليوم الأربعاء، بلاغا عن اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي، دعا فيه إلى “التعامل بمقاربة عقلانية وحكيمة من الجميع في تدبير ملف حراك الريف، وفي مقدمة ذلك “فك أسر” المعتقلين وتحقيق المطالب المشروعة للساكنة”.

ونبه الحزب، إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية في أقاليم الجهة،وانعكاساتها الاجتماعية، ومنها إقليم الحسيمة الذي قال إنه يعاني من ركود شبه تام لقطاع الصيد البحري، وإقليما تطوان والمضيق الفنيدق وباقي أقاليم الجهة التي قال الحزب إنها تعاني بسبب تداعيات إغلاق معبر باب سبتة، مشددا على ضرورة التدخل العاجل لحل هذه الإشكاليات وتوفير البدائل الممكنة.

يشار إلى أن السلطات المغربية قررت منذ أزيد من شهر إغلاق باب معبر سبتة أمام ممتهني التهريب المعيشي في المنطقة، وسط مطالب بتوفير بديل اقتصادي يحفض للمتهني التهريب فرصة ضمان قوت يومهم.