التعادل السلبي يحسم “كلاسيكو” البارصا والريال

انتهت مباراة “كلاسيكو” الدوري الإسباني، بين فريق برشلونة وضيفه ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء، المؤجلة عن الجولة العاشرة من “الليغا”، بالتعادل السلبي.

وخلصت مجريات الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب “كامب نو” إلى التعادل دون أهداف، بالرغم من المحاولات الخطيرة للفريقين على غرار رأسية كاسيمرو التي أبعدها بيكي من خط المرمى، وانفراد ألبا بكورتوا حامي عرين الريال.

ولم يطرأ أي تغيير على نتيجة اللقاء خلال الجولة الثانية، علما أن الفريق الملكي أحرز هدفا عن طريق غاريث بيل، لكن الحكم أليخاندرو خوسي هيرنانديز لم يحتسبه بداع التسلل، لتنتهي المواجهة بلا غالب ولا مغلوب، واقتسام النقاط بين الفريقين.

وبتعادلهما اليوم، استمر الفريقان في اقتسام صدارة جدول الترتيب برصيد 36 نقطة لكل منهما، مع تفوق “البلاوغرانا” في نسبة الأهداف.

يذكر أن “الكلاسيكو” كان مقررا خوضه في 26 أكتوبر الماضي، غير أن الاحتجاجات التي شهدها إقليم كطلونيا في تلك الفترة، فرضت تأجيله إلى تاريخ اليوم.