"فيسبوك" تتابع موقعك الجغرافي حتّى لو رفضت ذلك

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت شركة "فيسبوك" إنّها قادرة على تعقّب مواقع مستخدميها الجغرافيّة، حتّى في حال اختيارهم عدم مشاركة بياناتهم الدقيقة مع الشركة، وذلك وفق ما كشفته في رسالة وجهتها إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، وأوضحت فيها الأساليب التي تمكّنها من تحديد مواقع المستخدمين قبل أن تنتشر الرّسالة أمس، الثلاثاء.

ووفقًا لما قالته الشّركة في الرّسالة، فإنّ الدلائل الّتي تستخدمها لمعرفة موقع المستخدم تشمل تحديد صورة في مكان معين، أو تسجيل الوصول إلى موقع معين، إذ أنّ قسم التّسوّق في موقع "فيسبوك" يتيح للأشخاص مشاركة عنوان للشراء فيه، أو ببساطة تضمينه في معلومات ملفهم الشخصي.

وعدا عمّا تجمعه "فيسبوك" عن موقع مستخدميها من خلال معلوماتهم الّتي يضمّنونها ويشاركونها في منشوراتهم ولدى استخدامهم للموقع، فإنّها تحدّد مكان المستخدمين من خلال عنوان الـ "آي بي" IP الّذي تمنحها إيّاه شركات الإنترنت لكلذ جهاز متّصل بالإنترنت، وهو يكشف موقعه بشكل واضح.

وبرّرت الشّركة أن معرفة مكان وجود المستخدم لها فوائد تتراوح بين عرض إعلانات للمحلات التجارية القريبة ومحاربة المتسللين ومحاربة المعلومات الخاطئة، كما أشارت "فيسبوك" إلى أن معرفة موقع أحد المستخدمين يساعدها هي وشركات الإنترنت الأخرى في حماية الحسابات، عبر الكشف عن سلوك الدخول المشبوه، فيما تساعد عناوين IP أيضًا شركات مثل "فيسبوك" في محاربة المعلومات الخاطئة.