مستشار الأمن القومي الأميركي يجتمع بنظيره الإسرائيلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التقى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، مع نظيره الأميركي، روبرت أوبراين، في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلي "كان"، وناقش الرجلان "مواصلة التنسيق بشأن ‘التهديد الإيراني‘ والقضايا الإقليمية"، واتفقا، بحسب المصدر، على "تطوير التعاون في عدد من القضايا".

جاء ذلك بالتزامن مع اللقاء الذي جمع قائدي الجيشين الأميركي والروسي، اليوم، في سويسرا، لإجراء محادثات حول سورية، حيث وجود عسكري للدولتين اللتين تحافظان على اتصال منتظم لتجنب المواجهات العرضية.

والتقى رئيس هيئة الاركان الأميركية المشتركة، الجنرال مارك مايلي، نظيره الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف في بيرن، بحسب المتحدثة الكولونيل ديدي هلفهيل.

وقالت المتحدثة إن الرجلين "ناقشا (ملف) سورية والاستقرار الإستراتيجي، ومجموعة متنوعة من القضايا العملانية والإستراتيجية الأخرى لتعزيز تجنب المواجهات العرضية، وتحسين التفاهم وتقليل المخاطر".

وأضافت "يدرك الرجلان أهمية الحفاظ على التواصل المنتظم لتجنب سوء التقدير ولتعزيز الشفافية".

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وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانًا شبه متطابق، مضيفة أن الاجتماع "كان بناءً".

ويعتبر هذا أول لقاء مباشر بين غيراسيموف ومايلي الذي تولى منصبه في أيلول/ سبتمبر الماضي، رغم أنهما تحادثا هاتفيا.

وكان سلف ميلي، الجنرال جو دانفورد، التقى غيراسيموف مرات عدة، كان آخرها في آذار/ مارس في فيينا.

ورغم النزاع في سورية والتوترات بين بلديهما، أبقى الجيشان الأميركي والروسي قناة اتصال دائمة بين قيادتيهما.