"كلاسيكو الأرض": برشلونة وريال مدريد يفترقان بالتعادل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتهت مباراة الكلاسيكو بين الغريمين التقليديين، برشلونة وريال مدريد، بالتعادل السلبي 0-0، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لليغا والتي استضافها الأول على ملعبه "كامب نو".

ووصل الفريقان خلال مجريات المباراة إلى فرص تهديفية عديدة، إلا أن أي منهما لم ينجح في زيارة شباك الآخر.

وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 36 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، وهو يبتعد بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

مجريات المباراة:

بدأ ريال مدريد المُباراة بضغط قوي على دفاعات برشلونة، وظهر أول تهديد للأبيض في الدقيقة 10، بتسديدة من الفرنسي كريم بنزيمة من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها بسهولة الحارس مارك أندريه تير شتيغن.

وأنقذ بيكيه، فريقه من استقبال الهدف الأول في الدقيقة 17، حيث حصل ريال مدريد على ركلة ركنية، وصلت إلى فاران الذي سدد بالرأس، لكن تألق بيكيه في تشتيت الكرة من على خط المرمى برأسه.

وأهدر راموس، فرصة سهلة في الدقيقة 24، حيث استقبل كرة عرضية من الطرف الأيسر عبر فيرلاند ميندي، وسدد برعونة بجانب القائم الأيمن لتير شتيغن.

وأرسل البرازيلي كاسيميرو تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها تير شتيغن ببراعة وحولها إلى ركنية في الدقيقة 25.

وفي أول تهديد لبرشلونة، بعد مرور 30 دقيقة، أرسل ألبا كرة عرضية من الطرف الأيسر، تصدى لها الحارس كورتوا، لترتد أمام ميسي الذي سدد بدوره، لكن راموس شتت الكرة بعيدًا عن مرمى الميرنغي.

وجاء رد ريال مدريد سريعًا، بتسديدة قوية من الشاب فيدي فالفيردي على حدود منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيسر لتير شتيغن في الدقيقة 31.

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وأهدر ألبا أخطر فرصة في الشوط الأول لبرشلونة في الدقيقة 41، حيث أرسل له ميسي كرة في العمق خلف دفاع ريال مدريد لينفرد بالحارس كورتوا، لكن تسديدته مرت بجانب القائم الأيسر للبلجيكي.

وواصل تير شتيغن تألقه، حيث تصدي لتسديدة صاروخية من فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد، من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر فالفيردي سحب نيلسون سيميدو وأشرك أرتورو فيدال، ولاحقًا دفع بفاتي بدلا من غريزمان.

وتعامل ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، برعونة شديدة في أول فرصة حقيقية للبارسا في الشوط الثاني في الدقيقة 60، حيث فشل في السيطرة على الكرة التي مررها له زميله غريزمان في منطقة جزاء ريال مدريد.

وأهدر غاريث بيل فرصة تسجيل الهف الأول لريال مدريد في الدقيقة 67، حيث استقبل تمريرة من فالفيردي في منطقة الجزاء، وسدد في الشباك الخارجية لمرمى تير شتيغن.

وتصدى كورتوا لتسديدة ضعيفة من فرينكي دي يونغ لاعب وسط برشلونة في الدقيقة 71.

وسجل غاريث بيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 72، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل على فيرلاند ميندي.

وبدأ زيدان تغييراته في الدقيقة 80، حيث أشرك مودريتش ورودريغو بدلا من فالفيردي وإيسكو.

ولم ينجح الطرفان في تشكيل أي خطورة في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليقتسم القطبان الصدارة مُجددًا بفارق الأهداف للبلوغرانا.