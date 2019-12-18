شكرا لقرائتكم خبر عن المسماري: الجيش الليبى يواصل التقدم فى معركة طرابلس والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 اللواء أحمد المسمارى Advertisements أكد اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، اليوم الأربعاء، أن الجيش يثق تمامًا فى قدرته على القضاء على الإرهاب فى طرابلس.

وتابع المسمارى: "لدينا معلومات بتجنيد ميليشيات طرابلس للأطفال فى معركة العاصمة"، مشددًا على أن الجيش الليبى يواصل التقدم فى معركة طرابلس. ونجح الجيش الليبى، فى وقت سابق اليوم، فى محاصرة طرابلس بشكل كامل، ومواصلة التقدم فى طريق المطار، بعد انسحاب ميليشيات حكومة الوفاق.

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