داعية سلفي يصف راشد الغنوشي بـ "مسيلمة الكذاب"

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

الداعية السلفي خميس الماجري

وصف الداعية السلفي المتطرف خميس الماجري رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بـ"مسيلمة الكذاب" معتبرا ان قيادات حركة النهضة كاذبون.

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و تساءل الماجري في تصريح لإذاعة "اي اف ام" ، "انتم تصدقوا جماعة النهضة؟ تي هو رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي منهم و يقولوا مش تابعنا؟".

و تابع قائلا "راشد الغنوشي مسيلمة الكذاب كذب عليكم و جابلكم دين جديد".

و اكد الماجري و هو عضو سابق في حركة النهضة انه لم يتم طرده من الحركة بل هو استقال من تلقاء نفسه مؤكدا انه عرضوا عليه الرجوع لكنه رفض.