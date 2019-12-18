شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مليارات دولار من التعهدات في «منتدى اللاجئين» والان نبدء بالتفاصيل

اختتم المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي أعمال المنتدى العالمي الأول للاجئين بالإعلان عن التعهدات التي قطعتها الدول والجهات المانحة تتخطى 3 مليارات دولار أمريكي، إضافة إلى تعهد الشركات والقطاع الخاص بتوفير أعداد كبيرة من فرص العمل للاجئين لمساعدتهم على كسب العيش.

وتكفلت مؤسسات تعليمية بتوفير فرص لتعليم اللاجئين، وفرص لدعم المرأة وتمكينها، بينما تعهدت دول عدة بتوفير 50 ألف فرصة لإعادة التوطين ولم شمل أسر اللاجئين، وبما يصحح التوجه السائد خلال السنوات الماضية.

وأكد جراندي أن ثلث التعهدات جاءت من بلدان الجنوب وبما يعكس شجاعتها وتقديرها للمسؤولية، معلنًا عن عقد المنتدى العالمي الثاني للاجئين بعد 4 سنوات.