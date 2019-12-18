شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مليارات دولار من التعهدات في «منتدى اللاجئين» والان نبدء بالتفاصيل
وتكفلت مؤسسات تعليمية بتوفير فرص لتعليم اللاجئين، وفرص لدعم المرأة وتمكينها، بينما تعهدت دول عدة بتوفير 50 ألف فرصة لإعادة التوطين ولم شمل أسر اللاجئين، وبما يصحح التوجه السائد خلال السنوات الماضية.
وأكد جراندي أن ثلث التعهدات جاءت من بلدان الجنوب وبما يعكس شجاعتها وتقديرها للمسؤولية، معلنًا عن عقد المنتدى العالمي الثاني للاجئين بعد 4 سنوات.
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