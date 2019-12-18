رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري: لن أكون مرشحًا لتشكيل الحكومة المقبلة



في آخر المستجدات حول الملف الحكومي في لبنان، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري عشية الاستشارات النيابية المقرر أن تنتهي غدًا الخميس أنه لن يكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة.

وشرح الحريري في بيان أنّه «منذ أن تقدمت باستقالتي قبل خمسين يوما تلبية لصرخة اللبنانيين واللبنانيات، سعيت جاهدا للوصول إلى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين، رأيت أنها الوحيدة القادرة على معالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا».

وأضاف: «لما تبين لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن أنني لن أكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة، وأنني متوجه غدا للمشاركة في الاستشارات النيابية على هذا الأساس، مع إصراري على عدم تأجيلها بأي ذريعة كانت».

وختم البيان: «لقد دعوت كتلة المستقبل النيابية للاجتماع صباح الغد لتحديد موقفها من مسألة التسمية».

